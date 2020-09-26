Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde ve Avrupa’da tam gaz yoluna devam eden Galatasaray’da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılıların son dönemdeki en önemli gündemi oyuncu satışıydı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar ‘satmadan alamazsın’ kuralı gereği Belhanda ile Marcao’yu listenin başına koymuştu. Younès Belhanda, Arap liglerinden gelen teklifleri elinin tersiyle iterken Marcao’ya Lyon’un dışında Roma talip olmuştu. İtalyanlar Brezilyalı stoper için 13 milyon avro teklif etmişti.

Yerleri dolmaz

Bu teklifi yetersiz bulan yönetim isteksiz davranınca da Romalı yetkililer fiyatı 15 milyon avroya kadar çıkarmıştı. Ancak transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalması ve Marcao’nun her geçen gün yükselen performansı Galatasaray’ı yeni bir karar almaya yöneltti. Hajduk Split maçında bir gol atan Belhanda ile bir asist yapan Marcao’nun satışları teknik direktör Fatih Terim isteğiyle durduruldu.

Uçuk teklif olursa

UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası yöneticilerle statta mini bir toplantı yapan Fatih Hoca takımın ritminin bozulmasını istemediğini söyleyerek Belhanda ve Marcao’nun en azından ocak ayına kadar takımda kalmasını istedi. Devre arasına kadar hem lig hem de Avrupa’daki mücadelede fotoğrafın daha da netleşeceğini söyleyen Terim “Takım iyi bir hava yakaladı. Bu havayı bozmayalım” dedi. Yönetim de çok uçuk bir teklif gelmedikten sonra iki oyuncuyu da satmama kararı aldı.

Sırada derbi var!

UEFA Avrupa Ligi’nde Hajduk Split’i eleyerek bir üst tura çıkan Galatasaray’da artık günden Fenerbahçe derbisi. Sarı-kırmızılılar derbi hazırlıklarına dün sabah yaptıkları antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik direktör Fatih Terim oyuncularından yeni bir zafer istedi.

ÜLKE PUANI DÜŞÜYOR

Avrupa Ligi’nden Beşiktaş ve Alanya’nın elenmesi ülke puanını olumsuz etkilerken, Galatasaray’ın tur atlaması teselli oldu. Türkiye, UEFA’da ülke puanı sıralamasında şu anda 11. basamakta bulunuyor. Ukrayna şimdilik 13. sıraya geriledi, İskoçya 12. sıraya çıktı. Bu durumda Galatasaray’ın Glasgow ile oynayacağı karşılaşma bir başka önem kazandı. Cimbom rakibini elerse İskoçya, Türkiye’yi geçemeyecek.

Florya’da büyüdü, şimdi rakip oldu

Hajduk’u eleyen Galatasaray’ın Avrupa Ligi Play Off turundaki rakibi İskoçya’nın Glasgow takımı oldu. Rakipte tanıdık bir isim de var; Ianis Hagi. Sarı-kırmızılı takımın efsanesi Hagi’nin oğlu olan Ianis Hagi, İstanbul’da doğmuş, âdeta Florya’da büyümüştü. Genç oyuncu Galatasaray’a karşı mücadele edecek.

Terim’in prensi

Belhanda’ya en ağır eleştirildiği dönemlerde bile sahip çıkan teknik direktör Fatih Terim, Hajduk maçı sonrasında Faslı oyuncuyu özel olarak tebrik etti. Terim “Güvenimi boşa çıkarmadın. Senden bu futbolu her maçta bekliyorum” diye konuştu.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ BİLE YOK

Derbi sessizliği

Orta sahaya en az bir takviye daha yapmaya çalışan Galatasaray, pazartesiye kadar sessizlik kararı aldı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklanan sarı-kırmızılılar takımdan ayrılması muhtemel isimlerin konsantrasyonlarının bozulmaması için görüşmeleri durdurdu.

BONSERVİSİ ELİNDE

Aleix beklemede

Galatasaray’ın transfer listesindeki isimlerden Aleix Garcia, sarı-kırmızılılardan haber bekliyor. Rumen basını, Manchester City ile sözleşmesi biten İspanyol oyuncuya Dinamo Bükreş’in teklifte bulunduğunu ancak, Aleix’in Galatasaray’dan haber beklediğini yazdı.

ADANA DEMİR’E GİTTİ

Yunus Akgün veda etti

Galatasaray, 20 yaşındaki yıldız adayı Yunus Akgün’ü tecrübe kazanması için Adana Demirspor’a kiraladı. Fatih Terim’in daha 18 yaşındayken as takımda süre verdiği Yunus ile Lazio yakından ilgilenmiş, ancak bonservis tutarında taraflar anlaşamamıştı.

Marcao’nun yeri garanti

Bu sezon Galatasaray’ın ligde ve Avrupa’da oynadığı dört maçta da ilk on birde forma giyen Marcao toplamda 360 dakika sahada kalırken Hajduk Split karşısında bir de asiste imza attı.