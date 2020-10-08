Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Uluslar Ligi’de oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımız, özel maçta karşılaştığı Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Millîler son Şampiyonlar Ligi şampiyonunu çıkartan ve dev bir futbol ekonomisine sahip olan Almanya karşısında 90 dakika başa baş bir futbol sergiledi.

OZAN'DAN HARİKA GOL

Sahaya birçok Bundesliga takımı gibi 3-4-3 dizilişinde çıkan Almanya’ya karşı orta sahayı Ozan-Okay ikilisiyle tutan Şenol Güneş’in takımı, Ozan’ın ve Efecan’ın golleriyle iki kez beraberliği yakaladı. Almanya son bölüme önde girerken asıl sözü 90+4’te Bundesliga 2’de oynayan Kenan Karaman söyledi: 3-3.

UMUT VEREN FUTBOL

Eksiklerin de etkisiyle genç bir ilk 11’le sahaya çıkmamıza rağmen Almanya karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen takımımızın sahaya yansıttığı futbol önümüzdeki yaz düzenlenecek EURO 2020 öncesi umutlarımızı yeşertti. Şenol Güneş’in talebeleri turnuvanın en renkli takımlarından olacağının sinyallerini verdi.

HIZLICA 90 DAKİKA!

ALKIŞ: 25 yaşında üçüncü lige tekabül eden Kırmızı Grup’ta oynayan Efecan 30 yaşında Almanya filelerini sarstı.

YANLIŞ: Lille’de sezon başından bu yana sadece 36 dakika sürer alabilen Yusuf Yazıcı’nın ilk 11’de başlaması.

HAKEM: Efecan’ın golünde Alman futbolcuların faul itirazına rağmen gol kararının arkasında duran Bastien iyi maç yönetti.

GOLÜ ATTIKTAN SONRA EFECAN KARACA AĞLADI

A Millî Takım'da ilk golünü atan Efecan Karaca gözyaşlarını tutamazken, "Evet duygulandım. Böyle bir maçta gol atmak beni çok sevindirdi. Muhteşem bir maç oynadık. Sonuna kadar direndik. Çok iyi bir futbol ortaya koyduk" değerlendirmesi yaptı.

KENAN KARAMAN: KARAKTER KOYDUK

Son golün sahibi Kenan Karaman, "Güzel bir mücadele verdik. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Üç kere geriden geldik, Almanya gibi takıma karşı yaptık bunu. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Turnuvada çok takımı zorlayacağız" sözlerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: KALİTELİ TAKIMIZ

Stoperimiz Merih Demiral maçın ardından mutlu olduklarını belirterek, "Gerektiği gibi oynadık. Almanya'ya tarihte ilk defa üç gol attık. Kaliteli bir takımız ve iyi oynuyoruz. Rusya ve Sırbistan maçlarından puanlar almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ

Faydalı bir hazırlık maçı yaptıklarını belirten A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak. Halkımıza bir mesaj verdik. Bu oyunun üzerine koyacağımızı gösterdik. İyi işler yapacağız, oynadığımız maçları bırakmayacağız, bunu göstermiş olduk" dedi.

Şenol Hoca, "Bazı oyuncuları görmek istedik. Takım gayretliydi. Kendi oyunumuzu oynadık. Hatalarımız da oldu, onları da görmüş olduk. Mesela rakibin hızlı çıkışlarını engellemekte zorlandık. Her oyuncu aynı performansı göstermiyor. Bu zaman içinde yoluna girecektir. Bazı oyuncular yetersiz çalıştı" şeklinde konuştu.

DOSTLUK YEMEĞİ

Özdemir'den forma

Maç öncesi dostluk yemeği düzenlendi. Etkinliğe TFF Başkanı Nihat Özdemir'le birlikte yardımcıları katılırken, Almanya Futbol Federasyonu adına da 1. Başkan Vekili Rainer Koch iştirak etti. Organizasyon, hediye takdimleri ile sona erdi.

DÖNERCİ REKLAMI

Yorumcu Poldi

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Almanya'da maçın yayınlandığı RTL'de karşılaşmayı yorumladı. Alman oyuncu Türkiye'deki günlerinden de bahsederken açmış olduğu dönerci dükkanının reklamını yapmayı ihmal etmedi.

LOW'DAN ÖVGÜ

Türkler çok iyi

Almanya'nın çalıştırıcısı Joachim Löw, "Bizim için açıkçası hayal kırıklığı bir sonuç oldu. Üç kere öne geçtik ve koruyamadık. Fakat Türkiye çok iyi bir takım olmuş. Çok teknik oyuncuları var" derken sözlerini Türkçe 'iyi akşamlar' diyerek tamamladı.

600 KİLOMETREDEN

Millîlere geldiler

A Millî Takım özlemi Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı Rhein Energie Stadı’na kadar getirdi. Maçı tribünde seyredemeyecek olsa da birçok gurbetçimiz, ay-yıldızlı oyuncularımız için 600 kilometrelik mesafeden gelip stadın kapısında bekledi. Millîlerin otobüsünün stada girişinde büyük heyecan yaşayan Türk taraftarlar oyuncuları görmek için âdeta birbirleriyle yarıştı.

SAĞLIK DAİRESİNİN İZNİYLE

Tribünde 300 kişi

Köln Sağlık Dairesi, Almanya-Türkiye özel karşılaşması öncesi, pandemi sebebiyle müsabakada 300 seyirciye izin vermişti. Tribünde yer alan taraftarlar sosyal mesafe aralıklarıyla oturarak karşılaşmayı izledi. Karşılaşma sonrası da çıkışta bu mesafeye uyuldu.

ATEŞ ÖLÇTÜLER

Sıkı tedbirler

Maç öncesi Covid-19 tedbirleri çerçevesinde stada girenlerin ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Gerek teknik ekip ve futbolcuların, gerekse taraftarların tek tek kontrol odasına alındığı görüldü. Güvenlik güçleri de stadyum çevresinde sıkı önlemler aldı.