Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan maçı öncesi konuşan A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz" derken, "Sırbistan, Norveç maçı için farklı bir kadro yaptı, ideal kadroyu Norveç'e çıkardı. Bize karşı ideal kadrosu olacak Tadic dışında. Kamuoyunda 7 oyuncu dışarıda kaldı deniyor ama ideal oyuncuları var. Sıkıntımız Efecan, Ozan Kabak, Çağlar ve Kaan'ın olmaması, Çağlar da sakatlığı sebebiyle yok" şeklinde konuştu.

Umut veriyoruz

Tecrübeli çalıştırıcı, "Almanya zaman zaman tökezlese bile hiçbir zaman yarışın dışında kalmıyor. Her zaman turnuvalara katılıyor. Biz de onu hayal ediyoruz. Bunu oturtmak için 1-2 sene devam etmemiz gerekiyor" vurgusu yaparken, "Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın" dedi. İrfan Can konusunun speküle edildiğini belirten Güneş, "Önemli bir şey değil. Koronavirüsle ilgili açıklama yapmak istemedik" ifadesini kullandı.

Bu sefer olsun zafer!

Millî takım, UEFA Uluslar Ligi’ndeki dördüncü maçında bu akşam Türk Telekom Stadı’nda Sırbistan’ı ağırlayacak. İlk üç maçında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan ay-yıldızlılar, ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. 21.45’te başlayacak maçı Bulgar Georgi Kabakov yönetecek. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan’ı ağırlayacak.

CENGİZ ÜNDER: Kazanmalıyız

Rusya maçının flaş ismi Cengiz Ünder, "Büyük bir maç oynayacağız. Bu karşılaşmayı mutlaka kazanmamız gerekiyor" derken, "Her zaman oynamak için hazırım. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan oyuna girmek veya ilk 11 oynamak hocamızın takdiri" sözlerini kullandı.

TUMBAKOVİC: Türkiye güçlü

Sırbistan çalıştırıcısı Ljubisa Tumbakovic, "Asıl amacımız kasım ayında Avrupa Şampiyonası finalleri biletini almaktı. Bu amacımızı yerine getirdik. Bu maç da önemli. Buraya kazanmak için geldik. Türkiye güçlü, çok iyi oyuncuları var" açıklaması yaptı.

LOCALAR AÇILDI

Sırbistan maçı seyircili!

∂ Önümüzdeki haftadan itibaren lig maçlarında locaların yüzde 50 kapasiteyle açılması kararını alan TFF, aynı uygulamayı Sırbistan maçında da hayata geçirecek. TFF Sağlık Kurulunun protokolüyle belirlenen sağlık tedbirlerinin uygulanarak localara seyirci alınacağı duyuruldu.

İNGİLTERE'YE KAYBETTİK

Ümitlerimiz şansını tüketti

Ümit Millî Takımımız, Avrupa U21 Şampiyonası eleme maçında deplasmanda grup lideri İngiltere'ye 2-1 yenildi. Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine golüyle (dk.17) geri düşen millîler 53'te Halil Dervişoğlu'yla penaltı kaçırdı. 85'te penaltı kaçıran Nketiah'la 88'de 2. sayısını bulan Ada ekibine uzatmada Halil'in golü yetmedi. Takımımız finallere gitme şansını tüketti.