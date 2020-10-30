Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, dün basın mensuplarının karşısına çıktı. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak henüz hiçbir şey kazanmadıklarını söyleyen sambacı “Başarı için takım oyunu şart. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı. Taraftarlarımızın hakkımdaki düşünceleri beni çok mutlu ediyor. Ben takımım için her zaman savaşırım. Yapacak daha çok şey var” dedi.

Alex’in yeri başka

∂ Orta sahadaki partnerinin kendisi için çok fazla önemli olmadığını söyleyen Gustavo “Sosa ya da bir başkası hiç fark etmez. Ben kiminle oynarsam oynayayım en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Gittiğim her kulüpte oranın felsefesini anlamayı isterim. Alex’in bu kulüpte çok önemli bir geçmişi var. Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Ben daha burada yeniyim. Ama böyle büyük bir takımın kaptanı olduğum için çok mutluyum” dedi.

Kutlama sonra

∂ “Burası benim için bir meydan okuma” diyen Brezilyalı yıldız, “Bu takım senelerdir şampiyon olamıyor. Bizden neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. Trabzonspor maçı sonrası taraftarların coşkusu müthişti. Ama biz kutlamaları şimdilik onlara bırakalım. Yapmamız gereken çok iş var. Şampiyon olursak sezon sonu hep beraber büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar çok çalışarak kazanmaya devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmaktan kaçmam

Kendilerini Erol Bulut’un oyun felsefesine adapte etmeye çalıştıklarını söyleyen Gustavo “Her geçen gün hocamızın istediklerini daha iyi anlıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bunları seviyorum” ifadelerini kullandı.

Gaza gelmeyin

Fenerbahçe, yaptığı etkili başlangıcın ardından zirvenin en büyük favorisi olarak gösterilirken teknik direktör Erol Bulut, oyuncularına “Gaza gelmeyin” uyarısı yaptı. Henüz sezonun çok başında olduklarını hatırlatan Erol Hoca, “Lig uzun bir maraton. Üç puanlı sistemde her şey çok çabuk değişebilir” dedi.

Son paslara dikkat

“Gidermemiz gereken eksiklerimiz var” diyen Bulut, “Rehavete kapılmadan, kazanmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Golleri ağırlıklı olarak duran toplardan bulduklarına dikkat çeken Erol Hoca, “Akan oyunda son paslara dikkat etmeliyiz” vurgusunda bulundu.

ADIL RAMI..

Macron’dan utanıyorum!

∂ Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son dönemde yaptığı İslam ve Türkiye karşıtı sözlerine sert bir dille cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Rami, “Tüm kalbimle söylüyorum, bugün hiç gururlu değilim. Çok utanıyorum, Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Tiksiniyorum” ifadelerini kullandı.