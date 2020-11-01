Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Geçen hafta deplasmanda Denizlispor'dan üç puanla dönen Beşiktaş bu akşam Yeni Malatyaspor'u yenerek ligde bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazanmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Kartal'ın yıldızlarından Âdem Ljajic oldukça istekli. Sakatlığı sebebiyle sezon başından bu yana istikrarlı olarak forma giyemeyen Boşnak asıllı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirerek, Yeni Malatyaspor karşısında forma giymek için çok istekli olduğunu söyledi.

10 numara Atiba

Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Sakatlığımı tamamen atlattım. Ufak ağrılarım da kalmadı. Artık takıma katkılı olmak istiyorum" dedi. Uzun zamandır neşesiz görülen oyuncusunun bu hırslı tavrından memnun olan Sergen Hoca, Ljajic'e ikinci yarıda süre vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak 3-2 kazanılan Denizli deplasmanında başarılı bir oyun ortaya koyan Atiba'yı bu akşam da 10 numara bölgesinde oynatacak.

JOSEF'İN YOKLUĞUNDA

Necip ilk on bire

∂ Beşiktaş'ta geçen hafta kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Josef de Souza'nın yerine Necip Uysal'ın ilk on birde oynaması bekleniyor. Öte yandan Covid-19 testi negatif çıkan Bernard Mensah, Yeni Malatyaspor karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak.