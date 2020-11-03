Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Lider Alanyaspor’un Göztepe deplasmanında oynaması gereken 90 dakikanın ülkemizi üzüntüye boğan İzmir depremi sebebiyle ertelenmesi sonrası Antalya’da liderlik maçına çıkan Fenerbahçe, nefesleri kesen bir mücadelenin ardından sahadan üç puanı 2-1’lik skorla alarak zirveye yerleşti.

Goller arka arkaya

∂ Tamer Tuna’nın sürpriz ayrılığının ardından hocasız kalan ancak bu maça Tuna’nın yardımcılarıyla hazırlanan Antalyaspor, 45’te Jahovic’in atılmasıyla 10 kişi kaldı. 49’da Ozan’ın golüyle öne geçen Fenerbahçe’ye cevabı 3 dakika sonrasında Alman yıldız Podolski verdi: 1-1.

Son söz Perotti’nin

∂ Beraberlik golünün ardından ise oyun adeta tek kaleye döndü. Perotti, Cisse, Ademi ve Mert Hakan’ı oyuna alan Erol Bulut bütün kozlarını sahaya sürerken, direkler bir türlü gole izin vermedi. Maçta son sözü ise attığı iki klas çalımın ardından aldığı penaltıyla Diego Perotti söyledi: 2-1.

Ben böyle bir maç hatırlamıyorum

F.Bahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, “Birçok pozisyona girdik. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki bir pozisyon veriyoruz ama gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz” sözlerini kullandı. Gönül, “Ben uzun süredir bu kadar ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Bu şekilde kilidi açabiliriz diye düşündük. Ancak, beklemediğimiz şekilde galibiyet golünü bulduk” şeklinde konuştu. Enner Valencia da, “Çok pozisyon ürettik. Daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. İnanılmaz goller kaçırdık” dedi.

Bulutların üstünde...

Müthiş çıkış

Fenerbahçe Süper Lig’de geçen sezonun ilk iki haftasında liderlik koltuğunda yer almıştı. Sonrasında bir daha zirveyi yakalayamayan sarı-lacivertlilerin büyük hasreti nihayet sona erdi. Bu sezon takımın başına gelen Erol Bulut ligde çıktığı 7. maçında 5. galibiyetini alırken Sarı Kanarya’yı 38 haftanın ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna taşıdı. İki de beraberliği bulunan F.Bahçe 7 hafta sonunda 17 puana yükselerek son derece başarılı bir grafik çizdi. Takım geçen sezonun ilk 7 haftasında 11 puan toplayabilmişti.