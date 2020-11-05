Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç uyarıyor, teknik direktör Erol Bulut dilini ısırıyor ama kimin umurunda. Son yıllarda kâbuslar gören sarı-lacivertli camia rakiplerinin krizlerle boğuştuğu sezona fırtına gibi girince, yıllardır sandıklarda kilitli kalan bayraklar şampiyonluk için hazırlanmaya başladı. Süper Lig'de henüz 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğundaki takım için rakipler bile şampiyonluk söylemlerinde bulunurken sosyal medyada rekor kırıldı. Ekim ayında Twitter'da paylaştığı içeriklerle 12,1 milyon etkileşim alan Fenerbahçe, bu alanda dünya birincisi oldu.

Barça'yı da solladı

Transfer döneminin taraflı tarafsız şampiyonu olan, son yılların en iyi sezon başlangıcını yapıp namağlup liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'nin başarısı dijital dünyaya da aynı ölçüde yansıdı. Deportes&Finanzas'ın araştırmasına göre Fenerbahçe, ekim ayında Twitter'da paylaştığı içeriklerle 12,1 milyon etkileşim alıp, Barcelona, Manchester United, Chelsea gibi devleri geride bıraktı. Bir Türk kulübünün ulaştığı en yüksek rakamı yakalayan Fenerbahçe, sadece kendi rekorunu değil aynı zamanda bu alanda dünya rekorunu da kırdı.

F.BAHÇE-KONYA MAÇININ HAKEMİ

Özkahya pozitif çıktı

Hafta sonunda Süper Lig'de oynanacak olan F.Bahce-Konya maçının hakemi Halis Özkahya'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. MHK, Özkahya'nın yerine bu maça yeniden hakem atayacak. Hakemlere maçtan 2 gün önce yapılan testler 3 gün önceden yapılmaya başlanmıştı.

Valencia'ya pasta

Fenerbahçe, ligde Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma öncesi, 32 yaşına giren Enner Valencia'nın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.