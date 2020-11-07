FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

 

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.

 

 