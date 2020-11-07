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İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.