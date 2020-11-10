Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunu domine eden ancak gol yollarında kısırlık yaşayan Fenerbahçe'de değişim zamanı. Daha efektif bir oyun hedefleyen teknik direktör Erol Bulut neşteri hazırladı. Millî arada yara saracak olan sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşısına ilk 11'de önemli değişikliklerle çıkması bekleniyor. Kızağa çekilmesi beklenen isimler ise Mame Thiam ve Enner Valencia. Daha önce yedeğe çektiği Thiam'ı Sosa'nın yokluğunda sahaya süren Erol Bulut bir kere daha hayal kırıklığı yaşayınca Senegallinin üzerini çizdi. Valencia da haftalardır bekleneni altında kalarak rotasını kulübeye çevirdi.

Tango zamanı

Erol Hoca'nın ayrıca Gökhan Gönül'ü de yedeğe çekip Sangare'ye şans vermeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Nazım'ın yanı sıra Novak, Mert Hakan gibi oyuncular da ilk 11'e yakın. Konya yenilgisi sonrası "Birkaç arkadaşımızın performans düşüklüğü var" sözleriyle rotasyon sinyali veren Erol Bulut'un takıma direkt monte edeceği isimler ise Sosa ile Perotti. Sosa'nın tedavisi tamamlanacak, Perotti de kondisyon açığını kapatacak. Samatta ile Cisse arasında da değişiklik bekleniyor.

Bedavaya geri dön!

F.Bahçe'nin 17,5 milyon avro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriç, sergilediği performansla İtalyanların tepkisini çekti. Henüz golle tanışamayan Kosovalı yıldız için Laziolu taraftarlar "Bedavaya geri gönderelim" dedi.

TAKIMIN YARISI GİTTİ

On iki oyuncu millî görevde

∂ Fenerbahçe, millî takımlara 12 oyuncu yolladı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Nazım Sangare, Altay Bayındır A Millî, Ömer Faruk Ümit Millî Takım'a giderken, Samatta, Valencia, Thiam, Pelkas, Tisserand, Novak ver Ferdi de millî görev için yola çıktı.

F.Bahçe'ye operasyon

Fenerbahçe, Kumpas Davası’nda 16. duruşma haftasında tarihî bir itiraf geldi. Dünkü duruşmada daha sonra FETÖ bağlantısından dolayı başka bir dosyadan tutuklu Özgür Kaya tanık olarak dinlenildi. Kaya, "3 Temmuz'dan 2-3 ay kadar önceydi, Sincan’da mahrem yapılanma içinde bir toplantı yapıldı. Ben o dönem MİT mahrem imamının altındaki temsilci konumundaydım. Ben de o toplantıya katıldım" bilgisini verdi.

Fener ses getirirdi

∂ Kaya devamla, "Toplantıda Fenerbahçe'ye yönelik operasyon yapılacağı, Fenerbahçe başkanı dahil kimlerin gözaltına alınacağı konuşuldu. Yöneticilerin ismi verildi" derken, "Aziz Yıldırım'ın ismi net olarak geçti. Mecnun Otyakmaz’ın da adı tutuklanacaklar içinde geçti. Fenerbahçe'ye yapılacak operasyon diğer spor kulüplerinden daha fazla ses getireceği için Fenerbahçe seçildi. Amaç hükümete gözdağı verip hizaya çekmekti" sözlerini kullandı.

F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ

Dev derbi 29 Kasım'da

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının tarihi Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İki takım arasında Kadıköy'de yapılacak dev karşılaşma 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.