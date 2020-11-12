Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Seçim kararını nasıl aldıklarını açıklayan Cengiz "Bize 1 Aralık tarihine kadar genel kurul yapamazsınız dediler, devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, biz de tarih verdik. Üç aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu" dedi.

Artistlik yapmıyorum

"7 Mayıs'tan bugüne kadar, resmî ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı" diyen Cengiz "Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak hâlim var, ne de ticari olarak bunu değerlendirecek bir durumum var. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar" dedi.

CENGİZ'DEN İNCİLER

Ben de isterim 8-9 atalım

"Futbol bir seyir zevki. Ben isterim ki üçgenler kuralım, dört pasta gol atalım. 8 bir takıma, 9 diğer takıma atalım. Hayaller başka, gerçekler başka. 17-18 transfer yapıp yenilenler var."

Falcao bir tanedir

"Devre arasında satmak gibi bir planımız yok, Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim büyük futbolcularım, en değerli varlıklardır. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama bizim için mücadele ediyorlar."

Beceriksiz diyorlar

"Sürekli erken seçim diye diretirseniz, icra iş yapamaz. Beceriksiz başkan diyorlar. Devamlı seçim dersen, yönetim birimi ne yapsın? Apartmanda da, ailede de böyledir."