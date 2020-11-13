Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş camiasını sallayan bir iddia ortaya atıldı dün. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevi bırakma karar aldığı yönündeki dedikodular siyah-beyazlı taraftarları oldukça meraklandırdı. Bu iddialar birinci ağızdan kısa süre içinde yalanlandı. Dünkü idman sonra kulübün Youtube kanalına konuşan Sergen Yalçın, “Herkes iyice bilsin! Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Başka bir kulüpte çalışsam bunlar gündeme gelebilirdi. Ben buranın adamıyım. Ayrılmak gibi bir lüksüm yok” dedi.

Çebi de kızdı

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Ben zaten Beşiktaşlı kimliği olan bir hocayım. Ben bu camianın sembol isimlerinden birisiyim. Benimle ilgili böyle haberler olmaz” diye konuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi de yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Bunlar Beşiktaş’a zarar vermek için kasıtlı olarak yapılıyor. Taraftarımızın içi rahat olsun. Hepimizin ortak amacı Beşiktaş’ın başarısı olduğu müddetçe yollarımız ayrılmayacak” sözlerini kullandı.

KARTAL’DA EKSİK ÇOK

12 kişiyle idman!

∂ Kartal’ın dünkü idmanında sadece 12 oyuncu vardı. Millî takımlarına giden oyuncuların yanı sıra sakat futbolculara, dört de covid-19 vakası eklenince Ümraniye’de 12 oyuncu kaldı. Sergen Yalçın eksikler yüzünden taktik çalışmalara ara vermiş durumda.

Pozitif sekize çıktı

Beşiktaş'ta dün de kadrodaki dört oyuncunun testi pozitif çıktı. Önceki dört isimle birlikte sayı sekiz oldu. Siyah-beyazlılarda defans neredeyse yok oldu. Rosier, N’Sakala, Necip, Welinton pozitifti, Vida da eklendi. Kaleci Ersin 2 maç kırmızı kart cezalısı. Şu anda savunmadan tam altı isim Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sergen Yalçın dokuz gün sonraki Başakşehir maçında orta alan oyuncularını defansta kullanmak zorunda kalacak.

GÖREVLİ DE POZİTİF

Kulüpte çay paniği!

∂ Beşiktaş’ta futbolcularda çıkan Covid-19 vakaları ortalığı yangın yerine çevirirken personelde de panik yaşanıyor. Görevinden dolayı gün içerisinde kulüpte çok fazla kişiyle temas kuran çay hizmetinden sorumlu personelin testi de pozitif çıktı. Virüsün kulüpte çok daha geniş bir kitleye yayılmasından endişe ediliyor.