Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de moraller yeni bir sakatlık haberiyle bozuldu. Sosa, Samatta ve Tolga’nın tedavileri devam ederken Gökhan Gönül’de revirlik oldu. Önceki gün antrenmanda ağrı hisseden tecrübeli sağ bekin dün MR’ı çekilirken, kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildi. Yaklaşık üç dört hafta sahalardan uzak kalacak olan Gökhan’ın Gençlerbirliği maçında forma giymesi mümkün değil. Gönül, Beşiktaş’la Kadıköy’de oynanacak derbide de görev alamayacak.

Alternatif Lemos

Konya maçı sonrası revizyon kararı alan teknik direktör Erol Bulut, zaten G.Birliği karşısında Nazım Sangare’ye görev vermeyi planlıyordu. Ancak değişikliğin tercihten mecburiyete dönüşmesi teknik heyetin de moralini bozdu. Millî takımda olan Nazım’ın form ve sağlık durumu daha büyük önem kazandı. Bulut’un Karagümrük maçında Lemos’u sağ bekte deneyeceği öğrenildi. Öte yandan kasık ve adale sakatlıklarının üst üste gelmesi sebebiyle sağlık ekibi alarm verdi.

REKABETTE VARIM

Mert Hakan hırs yaptı

Sivasspor’da ligin tozunu atarken Fenerbahçe’de kulübeye mahkûm olan Mert Hakan Yandaş hırs küpü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle takımın gerisinde kalan yıldız oyuncu “Pes etmek benim karakterimde yok. Rekabette sonuna kadar varım. Formayı alacağım ve bir daha çıkarmayacağım” dedi.

Lemos morali

Gençlerbirliği hazırlıklarını millî takımlardaki 11 oyuncusundan mahrum sürdüren Fenerbahçe’de Gökhan şoku yaşanırken gripten kurtulan Lemos’un antrenmanda yer aldı. Tedavileri süren Sosa, Samatta ve Tolga’nın da haftaya takıma katılması bekleniyor.