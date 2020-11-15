Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta ocak ayı transfer döneminde kadroya katılacak golcü oyuncu için yeni hedef belirlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin “Cenk Tosun’u isteriz” sözleri üzerine transfer komitesi çalışmalara başlamak üzereyken baba Tosun, oğlunun İngiltere’den ayrılmayı düşünmediğini söylemesi hayal kırıklığına sebep oldu. Kartal bunun üzerine rotayı Mandzukic’e çevirdi. Katar’da oynayan yıldız oyuncu için harekete geçilecek.

Katar’da oynuyor

Katar’ın ed-Dehil takımında forma giyen Hırvat yıldız Mandzukic’in alınabilmesi için yönetim şartları zorlamaya hazır durumda.