Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Dış sahada fırtına gibi esen, evinde tat vermeyen Fenerbahçe, Yeni Malatya karşılaşmasıyla Kadıköy’de seri başlatmayı planlıyor. Sarı lacivertliler, bu sezon evinde Hatay’a puan verip, Konya ve Beşiktaş’a yenilirken teknik direktör Erol Bulut oyuncularına, “Vites yükseltmemiz gerek. Maçlara daha baskılı başlayacağız. Topu kaybettiğimiz anda şiddetli pres uygulayacağız. Son vuruşlarda hatayı azaltacağız. Bunu yapacak kaliteye sahibiz” dedi.

Farkımızı gösterelim

Savunmadaki aksaklıklara dikkat çeken Erol Bulut, orta sahada oluşan boşlukları en aza indirgemek için oyuncularından birbirlerine yakın oynamalarını isterken, “Hem hücumda hem savunmada beraber hareket etmeliyiz” ifadesinde bulundu. Erol Hoca, “Kalitemize, armamıza yakışır bir mücadele örneği sergilememiz gerekiyor. Artık çok daha yüksek tempoda, çok daha agresif bir takım olmalıyız” sözleriyle oyuncularını motive etti.

Kartlara dikkat

Sahasında Yeni Malatya’yı ağırlayacak Fenerbahçe’de cezası biten Gustavo ilk 11’deki yerine dönecek. Teknik direktör Erol Bulut’tan ceza sınırındaki Ozan ve Pelkas’a ise uyarı geldi. İki oyuncu kart görmeleri hâlinde Gaziantep deplasmanında görev alamayacak.

Sadık Çiftpınar göreve

Fenerbahçe, Malatya karşısında altı eksikle çıkacak. Tedavileri devam eden Lemos, Valencia, Perotti, Samatta ve Ademi ile kart cezalısı Serdar forma giyemeyecek. Stoperde Tisserand’a bu sefer Sadık eşlik edecek.