Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ocak ayı yaklaşırken Galatasaray transfer harekâtı için alternatifli planlar hazırladı. Sarı kırmızılılar listesini aşağı yukarı netleştirirken önceliği hücum hattına verecek. Aslan’ın liste başında yer alan isim ise Ahmed Musa. Geçtiğimiz günlerde Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Nijeryalı oyuncu ile görüşmelere başlandı. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri ile imza parası ve yıllık ücret konusunda anlaşmaya varılırsa Cimbom’un devre arasında açıklayacağı ilk isim olacak.

Miami ısrarcı

Ancak yönetimin bundan sonraki adımları Radamel Falcao’ya göre olacak. Sakatlıklar sebebiyle verim alınamayan ve yıllık 5 milyon avroyu geçen maliyetiyle ciddi bir yük oluşturan Kolombiyalı yol ayrımında. Yaz döneminde MLS ekibi Inter Miami ile adı sık anılan Falcao’nun da transfere sıcak baktığı öğrenildi. Falcao giderse, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek Kenan Karaman için ocak ayında masaya oturulacak. Ayrıca Onyekuru’nun yeniden kiralanması için de görüşmeler yapılacak.

Durmak yok

Ligde haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray, kupada karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü.