Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Brand & Sport Summit 2020'ye konuşmacı olarak katılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "2021 yılında sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak kapamak istiyoruz. Yaptığımız mesleğin gereği sportif başarı. Öncelikli hedef kulübümüze kupalar kazandırmak. Başarıyla birlikte bütçemizde bize yardımcı olacak sponsorluklar ortaya çıkacaktır" sözlerini kullandı.

Camianın ihtiyacı var

"Herkes için, dünya için, sporcular için 2020 zor bir seneydi. 2021 Fenerbahçe’nin inşallah başarılarla dolu bir senesi olsun. Çünkü camianın buna ihtiyacı var" diyen Belözoğlu, "Sırtımızda yükümüz ağır diye düşünüyorum ama hiçbir zaman da taşın altına elimizi koymaktan geri durmayacağız. Fenerbahçe’nin başarısı için saha içinde, saha dışında elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe stoper arıyor

Sezona 18 transferle giren Fenerbahçe, devre arasında da önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Mesut Özil ismi camiayı heyecanlandırırken listenin başında stoper ve kanat oyuncuları yer alıyor. Zinckernagel, Onyekuru, Juan Jesus, Kannemann, Colley ve Duarte ile görüşmeler başlayacak.

TOPU KOŞTUR

Pelkas'a sert ikaz

∂ Erol Bulut, son maçlarda düşüşe geçen Pelkas'ı sert bir dille ikaz etti. Bulut, "Topu ayağından hızlı çıkar. Gereksiz işler yapma" dediği Yunan yıldıza, "Bir an önce toparlan" talimatı verdi.

KALEDE HARUN YOK

Mecburen Oytun

∂ Altay'ın kırmızı kart cezalısı olduğu Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan Harun da hazır olmadığı için Gaziantep'te kaleyi Oytun koruyacak. Erol Bulut'un genç eldivene güveni tam.