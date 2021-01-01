Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bitmeyen sevda

2020’yi zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk için gözünü kararttı. Ara transfer döneminde kadroya takviye peşinde koşan sarı kırmızılılarda eski bir transfer hikâyesi yeniden depreşti. Kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray’da gündeme gelen ilk isim Henry Onyekuru olmuştu. Ancak Monaco ile Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı. Sarı-kırmızılılar da Onyekuru’nun alternatifi olarak bir dönem Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet’yi listeye aldı.

Aston Villa’da yedek

Teknik Direktör Fatih Terim’in Kasımpaşa’da oynarken de çok istediği Mısırlı oyuncu için Aston Villa’ya teklif götürülecek. Geçen sezon Premier Lig’de attığı kritik gollerle takımının küme düşmesine engel olan Trezeguet’nin 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. Bu sezon Aston Villa’da forma bulmakta zorlanan Trezeguet El-Ghazi ve Traore’nin gölgesinde kalmış durumda. Birkaç hafta önce sakatlanan ve formasını kaptıran Trezeguet, oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Hedef Antalya

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Etebo ile Feghouli idmana katılmadı, Babel ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Tahkim'den Terim'e indirim

Karagümrük maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na karşı sarf ettiği sözler ve kırmızı kart görmesine rağmen sahaya girmesinden dolayı 5 maç ceza alan Fatih Terim’in cezası Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü. İki maç cezasını çeken Terim, iki maç sonra kulübeye dönecek.