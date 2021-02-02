Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray transferin son gününde bombaları ardı ardına patlattı. Sarı kırmızılı takım biraz problemli şekilde İstanbul'a getirdiği Mustafa Muhammed'i önce sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından forvet oyuncuyla resmî imzalar atıldı. Sarı kırmızı takımdan yapılan KAP açıklamasında, 1,5 yıllık kiralama bedeli olarak Mısır'ın Zamalek Kulübü'ne iki milyon avro verileceği, zorunlu satın alma opsiyonunun dört milyon avro olduğu duyuruldu. Mustafa'ya da bu sezon 400 bin, gelecek sezon da 725 bin avro ücret ödeneceği belirtildi.

Sağ bek emniyette

∂ İngiltere'nin Newcastle United takımından bonservissiz alınan sağ bek DeAndre Yedlin ile de 2,5 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yedlin'e bu sezonun kalan bölümü için 350 bin avro, gelecek sezon için 1 milyon 150 bin avro, 2022-2023 sezonu için ise 1 milyon 100 bin avro ücret ödeneceği belirtildi. Futbol kariyerine ülkesi ABD'de başlayan 27 yaşındaki Yedlin, 2014'te transfer olduğu İngiltere'de Tottenham, Sunderland ve Newcastle United'da forma giydi. Futbolcu, bu sezon Newcastle United'da 10 resmi maça çıktı.

Ambulans uçakla

Cimbom'un şovu bununla sınırlı kalmadı. Sarı kırmızılılar, Benfica'dan orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i de sezon sonuna kadar kiraladı. Portekiz ekibine 500 bin avro Gedson'a da 650 bin avro maaş ödenecek. Covid-19'a yakalanan futbolcu dün ambulans uçakla İstanbul’a geldi ve imzasını attıktan sonra hastanenin yolunu tuttu. Portekizli yıldız, bir süre daha karantinada kalacak. Onyekuru, Yedlin, Mustafa ve Gedson'un ilk on bire monte edileceği, Halil Dervişoğlu'nun da yedek kuvvet olacağı yepyeni bir Aslan geliyor.

Hedef galibiyet

Dikkatli olun

Zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün ligde zorlu bir imtihan verecek. Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Başakşehir’in tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Fatih Terim “Ligde bulunduğu yer, hoca değişimi kimseyi yanıltmasın. Onlar da kötü gidişi durdurmak isteyecek. Çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Terim üstün

Fatih Terim ile Aykut Kocaman, 16’ncı defa birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 15 maçta Terim’in 6, Kocaman’ın 3 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma da berabere bitti. Kocaman üç galibiyetin ikisini Fenerbahçe, birini de İstanbulspor’un başında elde etti.