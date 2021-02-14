Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Son beş haftada kazaarak şampiyonluk yarışının içine giren Trabzonspor, sahasındaki maçta Gaziantep’i de yendi ve serisini altı maça çıkardı. Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle çehresi değişen Abdullah Avcı'nın takımına zaman zaman zor anlar yaşadığı 90 dakikada üç puanı getiren gol yine son haftaların golcü ismi Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Yağmur altında

İlk yarısı dengeli bir oyuna sahne olan maçta 34'te Trabzonspor gole yaklaştı. Djilobodji'nin top kaybıyla topu kaleye yakın mesafede bir anda önünde bulan Flavio'nun şutu az farkla dışarı çıktı. İkinci yarıda şiddetini arttıran yağmurun etkisi oyuncuları zorlarken, Trabzonspor'un golü 67'de geldi. Nwakaeme'nin derin topunu Flavio kafayla indirdi, Bakasetas gol vuruşunu yaptı: 1-0.

Hata yapmadılar

Golden sonra dar bir alanda oynamaya gayret eden Trabzonspor buna rağmen kalesinde önemli tehlikeler yaşadı. 87'de hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Bilal sağ kanattan ortaladı, arka direkte topla buluşan Maxim'ın vuruşu Edgar Ie'den dönünce konuk takım beraberlik şansını değerlendiremedi ve üç maçtır gol yemeyen Abdullah Avcı'nın takımı üç puanı 1-0'lık skorla alan taraf oldu.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Üç virüslü oldu

∂ Trabzonspor'da üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklamada perşembe günü yapılan testlerde bir oyuncu ile semptom gösteren iki oyuncunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

SA PINTO’DAN SİTEM

Hakem yüzünden

∂ Gaziantep’in hocası Sa Pinto “Trabzonspor bu galibiyet için hakeme teşekkür edebilir” dedi. Kontratakları bitirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam “Hakemin iki penaltımızı vermediğini düşünüyorum” dedi.