Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, ilk maçta 7 sayı farkla yenildiği İsveç'i 8 sayı farkla yenerek 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası biletini cebine koyarken Alperen Şengün, istatistikleriyle geceye damga vurdu. Yıldız pivot, mücadeleyi 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı. Alperen Şengün, kaydettiği 24 sayıyla, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde bu sayı baremine ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı.

NBA'in göz hapsinde

Yıldızı giderek parlayan Beşiktaşlı oyuncu, ING Basketbol Süper Ligi'nde son dört ayın oyuncusu seçilmeyi de başarmıştı. Alperen, ESPN'in hazırladığı "NBA Draft Top 100" listesinde Avrupalı basketbolcular arasında birinci sırada bulunuyor. Takıma katkı sağlamaktan başka bir şey düşünmediğini söyleyen genç oyuncu "Hırvatistan maçında da aynı mücadeleyi vereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yapmak istiyoruz" dedi.

Devlerin rakibi Hırvatistan

Millî takım, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki son maçında Hırvatistan'ı ağırlayacak. Akatlar'da 20.00'de başlayacak karşılaşma NTV’den yayınlanacak.