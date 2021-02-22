Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Puan puana zirve yarışında Galatasaray’ın kazanması Fenerbahçe’nin üzerindeki baskıyı artırmıştı. Haftaya misafir olacağı Trabzonspor’un nefesini ensesinde hisseden sarı lacivertliler, Göztepe karşısında mutlak galibiyet hedefliyordu ki, Kadıköy’ün bu sezon beşinci yıkımı hesapta hiç yoktu. Karagümrük karşısında sanki çok iyi bir performans sergilenmişçesine kazanan kadroyu bozmamıştı Erol Bulut.

Planlı Göztepe

Fenerbahçe maça yine baskılı başlayıp erken gol bulma hedefindeydi. Ancak baskıyı doğru şekilde karşılayan Göztepe üstüne bir de akıllı kontralarla çıkınca golü bulmakta zorlanmadı. Altay, 8’de Ndiaye’ye set çekerek mutlak bir golü önlese de hemen arkasından Halil fırtınasını kesmeyi başaramadı: 1-0. Fenerbahçe arzulu ama plansız hücum ederken, Göztepe’nin attığı en basit pas bile bir akla dayanıyordu.

Ağır bir yara

Topla oynayan, golü arayan Fenerbahçe, son pas ve son vuruş beceriksizliğini aştığı anlarda Göztepe savunması hata yapmazken, Pelkas hamlesi de beklenen etkiyi sağlamadı. Ne duran top organizasyonları, ne uzaktan şutlar ısrarla aranan golü getirdi. Aksine net pozisyonları bulan Göztepe’ydi. Bu sezon Kadıköy’de 5. defa yenilen Fenerbahçe, Trabzon deplasmanı öncesi zirve yarışında ağır yara aldı.

Mesut yetersiz

F.Bahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil dün etkili değildi. 90 dakika boyunca sahada kalan futbolcu fizik güç bakımından yetersiz görüntü. Mesut, yüzde 64 pas atarken, 87'lik pas isabetiyle oynadı. Mücadelede şut atamayan Mesut, 4 şut pası verirken, 7 ortasının 2'sinde isabet sağlayabildi.

ÜÇ AY SONRA

Gökhan'dan üzgün dönüş

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Gökhan Gönül dün Göztepe maçıyla takıma döndü. Tecrübeli futbolcu ilk yarıdaki G.Birliği maçında yaşadığı sakatlığın ardından nihayet yeşim çimlere ayak bastı. Fakat dün uçup giden üç puan sonrası sahadan o da üzgün ayrıldı.

SANAL GÜNEŞ IŞIĞI

Zemine yoğun bakım

∂ Kadıköy'de yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için dünkü karşılaşma öncesi düzeltme çalışmaları yapıldı. Deformasyona uğrayan zemin sanal güneş ışığı ile belli ölçüde toparlandı. Son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.

OYUNDAN ALININCA

Caner'den tepki

∂ F.Bahçe'de Erol Bulut'un değişiklikleri yine tepki topladı. Futbolcular da bu kervana katıldı. Sol bek Caner Erkin, 88. dakikada oyundan alınınca yaptığı el kol hareketleriyle söylene söylene oyundan çıktı. Caner'in yerine Papiss Cisse girse de sonuç değişmedi.

Bunu telafi ederiz

Daha 15 hafta var

∂ Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçı değerlendirirken, "Sonuca baktığımızda kaybedilen üç puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Özür diliyoruz. Bunu telafi edeceğimiz maçlar oynayacağız. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Zemin bozuktu

∂ Sarı lacivertli teknik adam, "Oyun yüzde olarak baktığınızda bizde görünüyor ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Golle sonuçlandıramadığınız zaman... Rakip korner sonrası attığı bir golle kazandı. Daha fazla efor sarf etmek gerekiyordu. İyi kapandılar. Zemin de biraz bozuktu. Oynamak istediğimiz oyunu engelledi" ifadelerini kullandı.