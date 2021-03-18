Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’deki Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe kanadında Erol Bulut’a olan güven yok olurken, genç teknik adamın bileti kesildi.

Sarı lacivertlilerde 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ne zaman ayrılacağı konusunda fikir ayrılığı yaşanırken Erol Bulut'un sezon sonunu görüp görmeyeceği konusu Beşiktaş maçıyla birlikte netleşecek.

Son maçı olabilir

Pazar günkü derbide alınacak kötü bir sonuç Erol Bulut’un Fenerbahçe’nin başındaki son karşılaşması olacak. Devamındaki süreçte Fenerbahçe’de en önemli gündem maddesi ise takımın emanet edileceği yeni teknik direktör olacak. Bu konuda öne çıkan iki isim bulunuyor.

Joachim Löw Türkiye'ye döner mi?

Joachim Löw, Alman Milli Takımı'nı bırakacağını açıklamasının ardından "Teknik adamlık kariyerim burada bitmeyecek! Çünkü gün gün çalışmayı seviyorum ve futbolcularla sahada olmayı, onlarla bireysel ilgilenmeyi seviyorum" diyerek yeni sezonda bir kulüp takımı çalıştıracağının sinyalini verdi.

Fenerbahçe'nin eski hocası görev için ismi en fazla anılan adaylardan.

Yerlide en ciddi aday Okan Buruk

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da yakın arkadaşı Okan Buruk, yerli teknik adamlar arasında öne çıkan en ciddi aday. Başakşehir’i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk, Fenerbahçe’nin gündemindeki tek yerli teknik adam durumunda.