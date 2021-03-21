Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligde ilk üçüncü sıraya tırmanarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı elde etmek isteyen Trabzonspor, Hikmet Karaman yönetiminde oynadığı son üç maçı da kazanarak nefes alan Ankaragücü'nü konuk etti. Millî maç arası öncesinde araya moralli girmek isteyen Abdullah Avcı'nın takımı sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, yüksek tempolu futbol izleyenlere keyif verdi.

Ekuban perdeyi açtı

Maçta perde sekizinci dakikada açıldı. Djaniny'nin kaleciden seken şutunu iyi takip eden Ekuban takımını öne geçirdi: 1-0. 23'te Hüseyin'in müdahalesine penaltı kararı çıkınca İbrahim Akdağ skoru eşitledi: 1-1. 28'de Djaniny'nin pasıyla topla buluşan Ekuban bir kez daha fileleri buldu: 2-1. Bir dakika sonrasında Djaniny orta sahadan taşıdığı topla farkı ikiye çıkardı: 3-1.

Edgar le kapattı

Yükselen tempoya karşı 71'de Baker ve Hosseini'yi oyuna alan Abdullah Avcı takımının direncini yükseltmek istese de Ankaragücü önemli gol fırsatları yakaladı. Ankara temsilcisinin yakaladığı fırsatlarda gole izin vermeyen Uğurcan kaleyi bulan yedi isabetli şutun altısında kalesini gole kapadı. Maçta skoru belirleyen gol 90+4'te kaleciden seken frikiğ takip eden Edgar'dan geldi: 4-1.

Armağan olsun!

Fırsatı değerlendirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 4-1'lik Ankaragücü galibiyeti sonrasında "Şehrimize armağan olsun" dedi. Net bir galibiyet aldıklarını belirten Avcı, "Göreve geldiğimizden bu yana 130. günümüzde 15. maçımızı kazandık. Rakip oldukça yetenekli oyunculara sahip. Uğurcan çok önemli kurtarışlarla katkı yaptı. Oyunu zaman zaman tuttuk, zaman zaman rakibe verdik. Bugün önemli bir fırsatı değerlendirdik" diye konuştu.

Geleceğe vurgu

Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacak olmasının önemli bir avantaj olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk dört arasında nereleri, zorlayabileceğimize bakacağız. Zihinsel olarak rahatladık. Millî arada da iyi dinlenmemiz gerekiyor. Her şey aynı anda olmuyor. Bir çok şeyi geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün playstation bile oynasan hemen gelişemiyorsun. Biz geleceği planlamaya devam ediyoruz" dedi.