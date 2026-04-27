Antalya’da Galatasaray’ın derbi zaferi sonrası sokaklar bayram yerine dönerken, kutlamalar sırasında çıkan kavgada bir taraftar bıçaklandı. Polis olay sonrası kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Süper Lig'de derbi zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyeti, Antalya'da sokaklara taşındı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.

Antalya'daki kutlamalarda kan aktı! Bir Galatasaraylı bıçaklandı

Kent merkezinde Işıklar Caddesi ve Kültür Kafeler Caddesi'nde toplanan taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle renkli görüntüler oluştururken, bazı taraftarlar ise araçları ile konvoy düzenledi.

Galibiyet sevincini yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, marşlar söyleyerek derbi zaferini kutladı. Maçın bitiş düdüğü ile Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak üzerinde zaman zaman karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında küçük çaptı tartışmalar yaşandı.

KUTLAMADA KAN AKTI

Maç sonrası arkadaşları ile galibiyet kutlamalarına katılan Mehmet A. isimli bir genç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandı. Polis olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AMBULANSA FORMASINI SALLAYARAK BİNDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı genç daha sonra arkadaşının verdiği formasını sallayarak ambulansa bindi ve hastaneye sevk edildi.

