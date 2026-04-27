Sıfır ve ikinci el otomobil satışları yavaşlarken, dizel modellerden âdeta kaçış başladı. Piyasada al-satçı dönemi sona ererken, sahne gerçek alıcı ve satıcılara kaldı. Dengelerin yeniden kurulduğu süreçte gözler altın fiyatları ve kredi oranlarına çevrildi.

ALİ ÇELİK - Türkiye ikinci el otomotiv pazarının önemli yapı taşlarından biri olan arabam.com, mart ayında yayınlanan ilanlara dayanarak hazırladığı raporu paylaştı. Buna göre, ilan fiyatlarında yer alan rakamlar baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksine göre; şubat ayında 888.689 TL olan ilan fiyat ortalaması, mart ayında 901.156 TL’ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklamasında ilan fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğine dikkat çeken arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan; “Enflasyondan arındırılmış verilere baktığımızda düşüş eğilimi sürüyor, ancak bu düşüşün hız kestiğini gözlemliyoruz. Altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte talepte bir miktar geri çekilme söz konusu. Bu dönemde bazı tüketicilerin araçlarını satarak altına yöneldiğini, araç almak isteyenlerin ise beklemeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz. ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) verilerine göre de sıfır araç pazarı mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %13 daraldı. Bu göstergeler, piyasadaki yavaşlamayı destekliyor. Önümüzdeki dönemde tüketici yatırım tercihlerindeki değişimler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ikinci el araç talebini etkilemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Önder Oğuzhan

EN ÇOK İLAN DİZELDE

Raporda yer alan verilere göre, son dönemde en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa olarak öne çıktı. 600 bin TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %31 olarak dikkat çekti. 600 bin TL ile 1 milyon TL aralığındaki araçlar %26, 1,4 milyon TL’ye kadar olan araçlar ise %19 pay aldı. 1,4 ila 1,7 milyon TL arası %9, 1,7 milyon TL ve üzerindeki araçlar ise %14 oranında pay sahibi oldu. Son dönemde 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı %25,7 olarak dikkat çekerken; 10-15 yaş aralığındaki araçlar %30,4 ile en yüksek payı aldı. 20 yaş ve üzeri araç ilanları ise %15,9 oranında gerçekleşti. Yakıt tipine göre incelendiğinde en çok otomobil arzının %47 ile dizel motorlarda olması dikkat çekti. Piyasanın “dizelden kaçış” olarak yorumladığı bu durum, son dönemde yaşanan akaryakıt fiyatlarından sonra hızlanmaya başladı. Benzinli araçlar ilanları toplamdan %30,8 pay alırken, elektrikliler %1,4 ve hibritler ise %2,4 olarak kaydedildi.

