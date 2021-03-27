Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında lider Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 87-80 mağlup etti. Anadolu Efes ligde 25 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 17. kez yenildi.

Maça Larkin'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 16-7 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, milli basketbolcunun 14 sayıya ulaştığı 8. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 27-15. Müsabakanın ilk çeyreği Anadolu Efes'in 32-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. periyoduna takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, 3 dakika boyunca rakibine sayı şansı vermeden farkı 3 sayıya düşürdü: 32-29. Konuk ekip, 18. dakikada Hummer'in basketiyle mücadelede ilk defa önde geçti: 41-42. İlk yarı Aliağa Petkimspor'un 45-44 üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip, Ege Arar'ın savunma ve hücumdaki etkili performansıyla 24. dakikaya 54-51 önde girdi. Rakibine Pleiss'in üst üste bulduğu basketlerle cevap veren Anadolu Efes, 25. dakikada 58-54'lük üstünlük sağladı ancak konuk ekipte Zack üst üste sayılar bularak etkili oldu ve 3. çeyrek 65-65 eşitlikle bitti.

Son çeyreğe etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 33. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 68-73. Konuk ekip sonraki bölümde hücumları değerlendiremeyince Anadolu Efes, Dunston ve Simon'un basketleriyle 36. dakikaya 80-73 üstün girdi ve karşılaşmayı da 87-80 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx

Anadolu Efes: Krunoslav Simon xxx 21, Shane Larkin xxx 18, Tibor Pleiss xxx 18, Chris Singleton xx 9, James Anderson xx 8, Buğrahan Tuncer xx 6 , Bryant Dunston xx 5, Tolga Geçim x 2, Erten Gazi x, Doğuş Balbay x

Başantrenör: Ergin Ataman

Aliağa Petkim Spor: Ian Hummer xxx 15, Stephen Zack xxx 15, Sarunas Vasiliauskas xxx 14, Ege Arar xxx 12, Canberk Kuş xx 9, Yiğitcan Turna xx 6, Okben Ulubay xx 4, Dorukhan Engindeniz x 3, Thomas Wimbush II x 2

Başantrenör: Kestutis Kemzura

1. periyot: 32-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-45 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. periyot: 65-65