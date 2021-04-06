Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Hatayspor’un başarılı santrforu Boupendza, yedekler arasında bulunuyor. Gabon Milli Takımı’nda yapılan korona virüs testi pozitif çıkan, Türkiye’ye geldikten sonra bir test daha yapılan ve sonucu negatif olarak belirtilen 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ömer Erdoğan tarafından 3 Nisan Cumartesi günü Hatay temsilcisinin sahasında Galatasaray’ı 3-0 yendiği karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.

Boupendza, 18 golle ligin gol kralı unvanını elinde bulunduruyor.