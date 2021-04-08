Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

"Bir tane tarihçi çıkaramadılar. Bula bula Vahdettin'i (Engin) buldular (G.Saray Lisesi Müdürü - tarihçi). O da biliyor ki herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da Fenerli olana hayret ederdik yahu siz nasıl Fenerlisiniz diye... Espri yapıyorum ama böyledir... İki tıfıl yönetici... Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, iki gündür suskunlar. Bir gün bir tane tarihçi çıkarsınlar. Beni ikna edemezler. Korkarım ki, bir şampiyonlukları eksilir…"

Hırsız mı dedim?

"Ben nerede hırsız demişim? Lafın yarısını alıyorlar. Ben sana demiyorum, sen bana hırsız diyorsun diyor (Ali Koç). Niye sinirleniyorsun? Eğitim önemli. Bu sırf aile ile olmaz. Bilmiyorsan internete bak öğren. İnsan kendini yetiştirmeli. Ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsan ne diyeyim? Ben Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Ama yönetimleri doğru gitmiyor... Bazı şampiyonluklarımız himmet… Himmet ne demekse? Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun? Benim kötü adamların duasına ihtiyacım yok. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i?"

En büyük kulübüz

"Kulüpler Birliğinde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor bu kararlar. Adı birlik ama ortada bir birlik yok... Bir yenilgiyle üzülmeyelim. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz, tek galibiyetle de buraya gelmez. Biz yüzyıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüz."

ANNESİ VEFAT ETTİ

Onyekuru'nun acısı

∂ Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru vefat etti. Aldığı acı haberle yıkılan Nijeryalı oyuncu cenaze törenine katılmak için özel izinle ülkesine giderken kulüpten baş sağlığı mesajı yayımlandı.