Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirvenin uzağında kalan Trabzonspor’da gözler hücum oyuncularını arıyor. Nasıl aramasın ki! Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny susunca galibiyet de gelmiyor. Ligin ilk devresinde 20 maçta atılan 25 golün 14’ünde üç isim vardı. Ekuban altı, Nwakaeme beş ve Djaniny de üç gole adını yazdırmıştı. Ligin ikinci yarısıyla birlikte bu üçlüde ciddi anlamda bir düşüş görüldü ki bu da tabelayı ve puan tablosunu etkiledi.

Avcı çalışıyor ama...

Ligin ikinci yarısında şu ana kadar oynanan 12 haftada Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo ikişer, Nwakaeme ise sadece bir gol kaydederek takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Nwakaeme’nin dokuz haftadır gole hasret kalması aslında çok şeyi özetliyordu. Bordo mavililerin forvetleri, ikinci yarıda atılan 15 golün sadece beşinde yer aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu isimleri yeniden kazanmaya çalışsa da henüz sonuca ulaşabilmiş değil..