Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

A Planı: Necip

∂ Ligde son dokuz maça rakiplerine fark atarak lider giren Beşiktaş'ta gözler BB Erzumspor'la oynanacak maça çevrildi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan Erzurum deplasmanında siyah beyazlılar bu sezon en çok katkı sağladığı isimlerden biri olan Josef de Souza'yı kullanamayacak. Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcunun yokluğunda formaya en yakın isim olarak Necip Uysal öne çıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcının ana planı Necip Uysal'ı ön liberoda kullanmak. Ama B ve C planları da var.

C Planı: Atiba

∂ Dorukhan Toköz de adaylar arasında. Son Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren 24 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Sergen Yalçın'ın C planı ise Atiba'yı ön liberoya çekip, hücumun arkasında Ljajic ve Mensah'ı kullanmak. Öte yandan sakatlığı devam eden Aboubakar'ın Erzurum deplasmanında forma giyme ihtimali doğmuştu. Hızla iyileşen Kamerunlu oyuncunun yine de riske edilmeyeceği ve kadroya alınmayacağı öğrenildi.

SADECE BİR ADIM KALDI

Atiba'nın rekor hedefi

Alanyaspor karşısında verdiği üç gol pasıyla bu sezon bir maçta en fazla asist yapan oyuncu olan Atiba Hutchinson geçtiğimiz sezonki performansını da yakaladı. Geçen sezon 6 gol ve 6 asistle 12 gole katkı sağlayan 38 yaşındaki Kanadalı yıldız, kalan maçlarda bir gole daha etki ederse kariyer rekorunu kırmış olacak.

Ön liberoda sağlam

Neredeyse her bölgede görev yapan Necip Uysal, ön liberoda forma giydiği maçlarda güven veriyor. Beşiktaş tecrübeli futbolcunun bu sezon ön libero olarak başladığı dört maçın hepsini de kazandı. Ancak şöyle bir ayrıntı var; Necip, söz konusu dört maçın üçünde de Josef ile birlikte çift ön liberoyu oluşturmuştu.

Aboubakar başladı

Lider Beşiktaş'ta yarın oynanacak BB Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti. Sakatlığını atlatan Aboubakar takımdan ayrı olarak topla çalışma yaptı. Mini turnuvayı kazanan Ljajic, N'Koudou, Utku, Montero, Dorukhan ve Bilal'den oluşan ekip idman sonrası objektiflere poz verdi.

‘Josef'siz kayıp: 4 puan

Beşiktaş bu sezon Josef de Souza'nın oynamadığı altı maçta dört puan kaybetti. Brezilyalı oyuncunun olmadığı Trabzonspor, Malatya, Kasımpaşa ve Sivas maçlarını kazanan siyah beyazlılar, Konya deplasmanında 4-1 yenilmiş, Antalyaspor'la da 1-1 berabere kalmıştı. Josef'in oynadığı ve kazanılmayan maçlarda ise Beşiktaş toplam 18 puan kaybetti.