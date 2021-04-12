Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da telafi etabı koşuldu. 72.4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabında Mevlana Meydanı'ndan start alan 172 bisikletçi, Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi’nden geçerek Kültür Park'ta parkuru tamamladı.

Müthiş finiş

Finiş yürekleri hoplatırken, tekerlek farkıyla Norveçli Halvorsen'i geçen Kleijn'in, "Birinci olduğumu anlayamadım. Sonradan öğrendim" sözleri heyecanı özetler nitelikteydi. Ödülleri Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Kasapoğlu, "Bisiklet sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çıtayı yükseltiyoruz. Sözle değil, çalışmalarımızla bunu ortaya koyuyoruz" dedi. > Cahit Eroğul-Konya