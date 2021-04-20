Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu seçimleri sona erdi.

Önceki dönemde UEFA'nın yönetim kurulunda yer alan Servet Yardımcı, 47 oyla bir kez daha aynı göreve dört yıllığına seçildi.

Kongrede, Yardımcı'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'tan oluşan heyet, Türkiye'yi temsil etti.

Zbigniew Boniek (Polonya), Alexander Dyukov (Rusya), David Gill (İngiltere), Gabriele Gravina (İtalya), Rainer Koch (Almanya), Karl-Erik Nilsson (İsveç) ve Just Spee (Hollanda), UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen diğer adaylar oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek bizleri temsil edecek olan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı yürekten kutlarım. 4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim."