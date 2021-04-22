Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Bitmeyen yarış

Transfer sezonu henüz başlamadı ama kapışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bir oyuncu yine gündemi altüst etti. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayınca Kasımpaşa tarafından kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için âdeta savaş çıktı. U19 Millî Takım kaptanını, Beşiktaş ve Trabzon dışında istemeyen kulüp yok. Ancak Avrupa’dan da talipleri olan Çağtay için yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek görünüyor.

Terim mi, Emre mi?

Bu transfer için Kasımpaşa’ya ödenecek rakam yaklaşık 500 bin lira yetiştirme bedeli. Galatasaray, Fatih Terim’in uzun süredir izlediği ve istediği oyuncunun transferine bitti gözüyle bakıyordu. Ancak Fenerbahçe’de devreye girince çarşı pazar karıştı. Emre Belözoğlu’nun hamleleriyle sarı lacivertliler öne geçti. Fenerbahçe, Galatasaraya’ın yanı sıra Beşiktaş’ın da peşinden olduğu Keçiörengücü’nün 20 yaşındaki sol açığı Barış Alper Yılmaz transferinde de önemli mesafe kat etti.