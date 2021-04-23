Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Galatasaray ile 1-1 biten mücadelenin ardından flaş bir karar alındı. Bordo mavili ekibin orta sahasında yer alan isimlerden Abdülkadir Parmak, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği ve bu sebeple teknik ekibin böyle bir karar aldığı belirtildi. Abdülkadir Parmak, bu sezon 28 maçta forma giyerken gol ya da asistle skor katkısı yapamadı.

Karagümrük hazırlığı

Dün yapılan antrenmana da alınmayan Abdülkadir'in bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Karadeniz ekibi Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda G.Saray'la yapılan maçta forma giyen oyuncuların jenerasyon, diğer futbolcuların ise teknikle bağlantılı dinamik ısınma, mobilizasyon çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdiği, son bölümde de çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Trabzon tek tek…

Trabzonspor duraklama devrinde. Bordo mavililer son sekiz maçta 9 puan toplayabildi. Son iki maçta uzatma dakikalarında kalesini gole kapatamayan Karadeniz ekibi beklemediği 4 puan kaybetti. Son beş maçtan berabere ayrılan Trabzonspor galibiyete hasret kaldı.