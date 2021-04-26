Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta hem eksiklerle dolu çıkılan Kayserispor maçından üç puanla ayrılmanın hem aradaki puan farkını koruyarak liderliği sürdürmenin hem de N'Koudou'nun yıldızlaşmasının mutluluğu yaşanıyor. Takımın hücumdaki etkili isimlerinin birer birer sakatlanmasından dolayı Fransız yıldızın vereceği katkı çok önemliydi. Bu sezon beklenen patlamayı yapamayan N'Koudou için kafalarda soru işaretleri bulunuyordu. Ankaragücü maçında garip bir vuruş yaparak kullandığı ve kaçırdığı penaltı 26 yaşındaki oyuncu için dönüm noktası oldu.

En iyi performansı

Hem taraftarların yoğun tepkileri hem de teknik heyetin yaptığı ciddiyet uyarısı N'Koudou'yu kamçıladı. Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve bu ailenin bir parçası gibi hissettiğini söyleyen yıldız oyuncu, "Söz veriyorum kalan maçlarda çok farklı bir N'Koudou izlettireceğim. Şampiyonluk yolunda yapacağım katkılarla kendimi affettireceğim" dedi. Kayserispor maçında gerçekten de bu zamana kadarki en iyi N'Koudou vardı. Sahada basmadık yer bırakmadı, iki gol attı, defansa yardım etti ve hocalarına verdiği sözü de tutmuş oldu.

Kariyer zirvesi

N'Koudou bu sezon parlak bir performans göstermemesine rağmen lig maçlarına bakıldığında kariyerinin en üretken dönemini yaşıyor. Bu sezon 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Fransız yıldız, en son 2015-16 sezonunda Marsilya formasıyla 5 gol, 3 asistle oynamıştı. N'Koudou ayrıca kariyerinde ilk defa bir maçta iki gol birden attı.