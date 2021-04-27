Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Kayserispor’u yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan Beşiktaş rakamlarla da konuşuyor. Süper Lig’de kalan beş maç öncesi siyah beyazlılar önemli istatistiklerde zirvede bulunuyor. Beşiktaş’ın başarısındaki en büyük pay şüphesiz Sergen Yalçın’a ait. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon başında transfer edildiği için büyük eleştiri alan Aboubakar ve Ghezzal’in yanı sıra takımda kalan Larin’den büyük katkı aldı. Yalçın, Atiba’nın da pozisyonunu değiştirerek 38 yaşındaki Kanadalıdan daha çok faydalandı.

Kriz olmadı

Sakatlıklar, Covid-19, cezalılar gibi sebeplerden dolayı siyah beyazlılar zaman zaman ciddi sıkıntılar çekti. Sergen Yalçın yaptığı manevralarla bu tip durumların krize dönüşmesini her zaman engelledi. Aboubakar, Cenk Tosun ve Larin gibi takımın gol silahların olmadığı Kayserispor maçında siyah beyazlılar 90 dakika oyunu domine ederek üç puana ulaştı. Hem ortaya konan futbol, hem de rakamlar, siyah beyazlıların sezon sonunda mutlu sona ulaşacağının en büyük işaretçileri olarak dikkat çekiyor.

AtIba ve Larin döndü

Lider Beşiktaş yarın oynanacak Çaykur Rize maçı hazırlıkları başladı. Tedavileri devam eden Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic’in katılmadığı idmanda sakatlığını atlatan Atiba yer alırken, Larin de takımdan ayrı düz koşu yaptı.