Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Abdioğlu'nun takımın şampiyonluğunda büyük emeği olduğu belirtildi.

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, Yusuf Abdioğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerken, "Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü, Hatayspor için yaptıkları hızlandırılmış PCR testi talebinin reddedildiğini açıkladı Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de bu akşam karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Hatayspor'da başarının sırrı 'bilinçli transfer' politikasında Hatayspor Başkanı Tazearslan, "Sezon başında ligde ilk 10'da yer almayı hedeflemiştik. Şimdilik hedeflerimize ulaşmış durumdayız." dedi.