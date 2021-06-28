Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray yeni sezonun ilk özel maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırladığı Dinamo Bükreş'i 2-1 yendi, moral buldu. Sarı kırmızılı takım maça Berk Balaban, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Babel, Mustafa Muhammed on biriyle çıktı. İlk yarıda Babel'le pozisyonlar yakalayan Cimbom 37'de öne geçti. Yeni transfer Aytaç Kara serbest vuruştan ağları havalandırdı: 1-0.

Yine Aytaç

Romanya temsilcisi, 49. dakikada Adam Nemec'in vuruşla beraberliği sağladı. Fatih Terim'in takımı, Sekidika'nın düşürülmesiyle 62'de penaltı kazandı. Topun başına gelen Aytaç Kara kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Ali Yavuz Kol, ikinci yarısının farklı dakikalarında ise Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ile Erkan Süer oyuna dahil oldu.

Yeniler nasıldı?

Aytaç Kara: Takıma daha yeni katılan isimlerden Aytaç iki gole imza atmasının yanı sıra, çok hareketliydi. Arkadaşlarıyla uyumu iyi olduğu gibi, iyi de oyun kurdu.

Alpaslan Öztürk: O da birkaç antrenmandır Galatasaray’da. Golde hatalı olan Alpaslan hem fizik kalitesiyle hem de mücadeleci oyunuyla katkı sağlayacağını gösterdi.

Sekidika: Kiralık gitmesi futbolunu geliştirmiş. Sahada ne yapmak istediğini daha iyi bilen bir Sekidika vardı. En büyük özelliği sürati, bir de takımına penaltı kazandırdı.

Ali Yavuz Kol: Bir başka kiradan dönen isim. Mustafa Muhammed’in yerine oyuna girdi. Gole imza atamasa da çok istekli ve hareketliydi. Fiziği de hazır gözüktü.

Mustafa sakatlandı

G.Saray'da dünkü maçın henüz ilk dakikalarında Mustafa Muhammed sakatlandı. Devam edemeyen Mısırlı yıldızın sol dizinde kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama tespit edildi. Futbolcuda herhangi bir bağ yaralanmasına ise rastlanmadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Aytaç Kara şov yaptı Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırladığı Dinamo Bükreş karşılaşmasında yeni transfer Aytaç Kara şov yaptı.

Galatasaray'ın hazırlık maçında Mustafa Muhammed sakatlandı Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, ilk hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı.