İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, yeni sezonda Atalanta forması giyecek. Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar mavi-siyahlı takımda kiralık olarak oynayacak. Atalanta bu transfer için Juventus'a 3 milyon avro ödeyecek. Bu arada, Atalanta resmî Twitter hesabından Türkçe "Hoş geldin Merih" paylaşımı yapıldı.

Merih Demiral: Kelimeler kifayetsiz, özür diliyoruz Merih Demiral: Kelimeler kifayetsiz, özür diliyoruz EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvadan elenen Milli takımda Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral'dan 'Türk Duvarı' sorusuna cevap Merih Demiral'dan 'Türk Duvarı' sorusuna cevap A Milli Takım kampına katılmak için Antalya'ya gelen Merih Demiral, "Çok güzel bir milli takım var, güzel başarılar yakaladık, inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız" dedi.