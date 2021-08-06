İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, yeni sezonda Atalanta forması giyecek. Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar mavi-siyahlı takımda kiralık olarak oynayacak. Atalanta bu transfer için Juventus'a 3 milyon avro ödeyecek. Bu arada, Atalanta resmî Twitter hesabından Türkçe "Hoş geldin Merih" paylaşımı yapıldı.
Merih Demiral: Kelimeler kifayetsiz, özür diliyoruz EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvadan elenen Milli takımda Merih Demiral açıklamalarda bulundu.
Merih Demiral'dan 'Türk Duvarı' sorusuna cevap A Milli Takım kampına katılmak için Antalya'ya gelen Merih Demiral, "Çok güzel bir milli takım var, güzel başarılar yakaladık, inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız" dedi.
Merih Demiral, Atalanta'ya kiralık gitti
A Millî Takım oyuncusu Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu. Demiral, artık başka bir Serie A takımında top koşturacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, yeni sezonda Atalanta forması giyecek. Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar mavi-siyahlı takımda kiralık olarak oynayacak. Atalanta bu transfer için Juventus'a 3 milyon avro ödeyecek. Bu arada, Atalanta resmî Twitter hesabından Türkçe "Hoş geldin Merih" paylaşımı yapıldı.
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