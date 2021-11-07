Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında Macar raket Fabian Marozsan'la karşı karşıya geldi.
Rakibi Ay-yıldızlı sporcu, elemelerden gelen Macar raket Fabian Marozsan'ı yendi.
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da Macar raket Fabian Marozsan'ı yenerek finale yükseldi.
2 saat 10 dakikalık mücadelede süren mücadelede Ay- yıldızlı sporcu adını finale yazdırdı.
Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon
Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı Tallon Griekspoor'a 2-0 yenildi.