Türkiye Gazetesi

Hull City satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, takımının kötü gidişatına bir türlü dur diyemiyor. İngiltere Championship'in 31’inci haftasında evinde Fulham’ı konuk eden Hull City, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Alının mağlubiyetle galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu.

ÜST ÜSTE 3’ÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Evinde lider Fulham’ı konuk eden Hull City, 57’inci dakikada Aleksandar Mitrovic’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Ligde üst üste 3. Mağlubiyetini alan Hull, 32 puanda kalarak düşme hattına doğru geriliyor. Lider Fulham ise puanını 64’e yükseltti.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

Acun Ilıcalı’nın yoğun çabasıyla takımın başına getirilen Şota Arveladze, çıktığı 4 maçın 3’ünü kaybetti. Maçın ardından açıklama yapan Şota, Ligdeki en güçlü takıma karşı alınan sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Maçı kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın başında çıktığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de işler gittikçe kötüleşiyor! Şota isyan etti Acun Ilıcalı’nın büyük umutlarla satın aldığı Hull City’de işler yolunda gitmiyor. Peş peşe aldıkları yenilgilerle düşme hattına yaklaşan Hull City’de teknik direktör Şota Arveladze'yi tedirgin etmeye başladı. Futbolcularının performansı hakkında eleştirilerde bulunan Şota, antrenmanlarda oyuncularının iyi olduğunu ancak sahada bunu gösteremediklerini belirtti.

Hull City kazanmayı unuttu! Acun Ilıcalı’nın rüyası kısa sürdü Acun Ilıcalı’nın Hull City rüyası kısa sürdü. İngiltere Championship'in 31’inci haftasında, Hull City ile Derby Country karşı karşıya geldi. 3-1 mağlup olan Hull City, galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Ilıcalı’nın özellikle takımın başına getirdiği teknik direktör Şota Arveladze, çıktığı 3 maçta 2 yenilgi aldı.

Acun Ilıcalı’nın yenilmezlik serisi sona erdi! Hull City ilk mağlubiyetini aldı Hull City’i satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, yeni takımıyla bir ilki yaşadı. Ilıcalı’nın takımı satın almasından sonra 3 maçını da file vermeden kazanan Hull City, ilk yenilgisini aldı. İngiltere Championship'in 30. Haftasında kendi sahasında Preston ile karşılaşan Hull City, mücadeleyi 1-0 kaybetti.