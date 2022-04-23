Türkiye Gazetesi

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sin "pole pozisyonu" elde etti.

Milli motosikletçi Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portimao şehrinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde sıralama yarışlarında mücadele etti. Deniz Öncü, Portekiz'de koşulan sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek, kariyerinin 2. pole pozisyonunu elde etti.

Öncü, yarın TSİ 13.20'da Portekiz Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU PODYUM YAPTI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında birinci yarışında 3. olarak podyumdaki yerini aldı.

Razgatlıoğlu, 2022 sezonun ikinci ayağında Hollanda'da TT Assen Pisti'nde Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla podyumda yer almak için mücadele etti. Superpole yarışını kazanarak Hollanda'daki 21 turluk ilk yarışa birinci sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre Kawasaki pilotu Jonathan Rea ile kapıştıktan sonra son 8. turda birinci sıraya yükseldi. Ancak sonraki turlarda gerileyen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 3. sırada geçti.

Yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinci sırada tamamladı.

Altı Türk motosikletçi bu hafta sonu dört ayrı ülkede piste çıkıyor... Milli motosikletçiler bu hafta dört ülkede piste çıkacak... Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü, İlayda Yağmur Yılmaz ve Turgut Durukan, 22-24 Nisan'da yapılacak yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.