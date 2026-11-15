A Milli Takım'da Sergen Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı haftasındaki Fransa mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık riski nedeniyle yedek başlattığını kaydeden Yalçın, mücadeleye kontrollü başlayacaklarını ve rakibe göre farklı oyun sistemleri denediklerini söyledi.

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Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında Fransa'ya konuk olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi kadro tercihi hakkında konuştu.

"FERDİ'NİN SAKATLIK RİSKİ VARDI"

Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır'ın durumu hakkında konuşan Yalçın, "3 günde 2 maç oynuyoruz. Uğurcan yok kadroda. Ferdi sakatlıktan sonra geçen maç oynadı, bu maç ciddi risk vardı, son 20 dakikada kullanabiliriz." açıklamasını yaptı.

"KORUMACI, KONTROLLÜ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmaya üç stoperle başlamasına ilişkin değerlendirmeler yapan Sergen Yalçın, "5'li bir savunma. İlk maçı da böyle oynamıştık. Biraz daha korumacı, kontrollü başlamak istiyoruz. Oyunu tutmaya çalışacağız. Oyunun devamında hamlelerle sonuca gidebiliriz. Öyle bir plan da var aklımızda. Hakan, İsmail, Can başladık. Öbür türlü tutucu kalacaktık orta sahada. O yüzden 3-6 gibi başladık. Can orayı seven bir oyuncu." dedi.

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"RAKİBE GÖRE OYUN FORMATI BELİRLİYORUZ"

Maça özel format değişikliği yapabileceklerini belirten Yalçın, "Geçen maç Enes ile oynadık ama ufak bir kas problemi de var. Deniz'i kullanıyoruz çünkü baskı yersek uzun oynayacağız. Topun orada kalmasını sağlayabiliriz. Bundan sonraki maçlarda, rakibe göre oyun formatı belirliyoruz. Geçen maç başka format, bu maç başka format. Biraz da deneme yapıyoruz. Bugün için bu planın doğru olabileceğini düşündüm." diye konuştu.

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