A Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa'nın aday kadrosu netlik kazandı. Zinedine Zidane, 2 maç için 23 kişilik kadro belirledi.
UEFA Uluslar Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın belirlediği kadroda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse FC), Robin Risser (RC Lens)
Savunma: Andy Diouf (FC Internazionale Milano), Malo Gusto (Chelsea FC), Jeremy Jacquet (Liverpool FC), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid CF), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) Dayot Upamecano (FC Bayern München), Leny Yoro (Manchester United)
Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid CF), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como 1907), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid CF), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool FC), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid CF), Michael Olise (FC Bayern München), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (FC Internazionale Milano)