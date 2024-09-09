Aboubakar transferini saat vererek duyurdular! 2.7 milyon euro detayı...

Beşiktaş yıldız golcüsü Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı. Deneyimli futbolcunun yeni adresi de belli oldu. Aboubakar'ı kadrosuna katan Süper Lig ekibi, duyuru için saat verdi. Öte yandan Kamerunlu ismin maaşının büyük bölümünü siyah-beyazlılar karşılayacak.

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Bu sezon; Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Joao Mario gibi yıldızı transfer eden Beşiktaş, birçok oyuncusunu da gönderdi ve kadrosunda yer açtı.

Ante Rebic, Rosier, Muleka, Umut Meraş, Ghezzal, Cenk Tosun, Montero, Hasic, Amir Hadziahmetovic ve Tayfur Bingol ile yollarını ayıran Kartal'da sıradaki isim belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ı ayrılığa ikna etti. Oyuncunun yeni kulübü de Süper Lig'den.

32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekibi Hatayspor ile anlaşma sağladı. Hatayspor, sosyal medyadan transferin 19.31'de açıklanacağını duyurdu.

Hatay'ın, "Saat 19.31! Bildirimleri açın" şeklindeki paylaşımla birlikte transfer netleşmiş oldu.

Öte yandan Aboubakar'ın ücretinin 400 bin euro'sunu Hatayspor, 2.7 milyon euro'sunu ise Beşiktaş'ın karşılayacağı ifade edildi.