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Acun Ilıcalı'dan dev hamle! A Milli Takım'ın yayın haklarını satın aldı

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Acun Ilıcalı&#039;dan dev hamle! A Milli Takım&#039;ın yayın haklarını satın aldı

Spor Haberleri

Hull City'in sahibi ve Fenerbahçe'nin yöneticisi Acun Ilıcalı'ya Acun Medya, A Milli Futbol Takımı'nın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Media Group'tan satın aldı.

Acun Medya, A Milli Futbol Takımı'nın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Media Group'tan satın aldı.

Bu yıl yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını satın alan TRT, uzun yıllardır ekranlarından yayınladığı milli maçlara veda etti.

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, geçtiğimiz gün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayın hakkını 2028'e kadar satın almıştı.

Acun Ilıcalı'dan

ACUN MEDYA'DAN A MİLLİ TAKIM HAMLESİ

Sports Digitale'nin haberine göre; Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Medya'dan satın aldı. A Milli Takım'ın yeni yayıncı kuruluşu 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.

Ayrıca, Acun Medya'nın EURO 2028'in yayın haklarını da Saran Medya'dan satın aldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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