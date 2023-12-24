24 Aralık 2023 18:15 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 18:44

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

AKİNTOLA DAKİKA 1; GOL 1

Adana Demirspor maça golle başladı. Santra vuruşunun ardından topu alan Yusuf Sarı, savunma arkasına sarkan Akintolaya pasını attı. Ceza alanına girip kaleci ile baş başa kalen Akintola vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

EMRE AKBABA'DAN ASKER SELAMI

Demirspor 45. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Semih’ten pası alan Akintola topu ceza alanına ortaladı. Herkesi aşan topu diğer kanattan Zeneli kontrol etti. Zeneli altıpas içerisinde ortasını açtı. Gerilerden gelen Emre Akbaba göğsü ile yaptığı dokunuş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

Tecrübeli futbolcu golden sonra asker selamı vererek şehitlerimizi andı.

Antalyaspor'un tek golü 85'te Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Esat Sancaktar

​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 65 ​​​​​​​Tayfun Aydoğan), Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 39 Zeneli), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 76 Nani)

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol (Dk. 63 Milosevic), Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 46 Larsson), Van de Streek (Dk. 82 Emre Uzun), Ege Bilsel (Dk. 46 Safuri), Buksa

Goller: Dk. 1 Akintola, Dk. 45 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ege Bilsel, Dk. 80 Bünyamin Balcı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 57 Michut, Dk. 68 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+4 Nani (Yukatel Adana Demirspor)