Konyaspor, Kayserispor'u farklı mağlup etti! Küme düşme hattında işler karıştı

24 Aralık 2023 15:56 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 16:01

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Cikalleshi kaydetti.

Yeşil beyazlılar, bu sonuçla 18'e çıkartarak 15. sıraya yükseldi.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR ÖZET

7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bernardoni'nin uzun pasına hareketlenen Moreno, ceza sahası içinde Bilal Beyazıt'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

62. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Bahoken'in Uğurcan Yazğılı'ya müdahalesinde hakem Bahattin Şimşek, yeniden beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Bahoken'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, VAR incelemesinde, pozisyon öncesinde Kartal Kayra Yılmaz'ın Cicaldau'ya yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

89. dakikada ceza sahasına hareketlenen Mane'nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Bahoken'in şutunda kaleci Bernardoni, meşin yuvarlağı kornere çeldi.