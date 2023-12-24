Derbide kazanan Galatasaray! Karşılaşmanın son dakikalarında kavga çıktı

24 Aralık 2023 15:43 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:43

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Galatasaray Ekmas, Beşiktaş Emlakjet'i 89-83 mağlup etti.

Walden'in basketiyle başlayan karşılaşmada ev sahibi ekibin sayılarına Beşiktaş Emlakjet, Needham'ın sayılarıyla karşılık verdi. Pota altını iyi savunmaya başlayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş potasında kolay sayılar bularak 7. dakikada farkı 10 sayıya (23-13) çıkardı. McCormack ve Yeboah'ın performansıyla derbinin ilk çeyreğinde rahat sayılar bulan Galatasaray, ilk bölümü 29-23 önde tamamladı.

Galatasaray, ikinci çeyrekte farkı 4 sayıya indirerek mücadeleyi uzun süre bu aralıkta götüren Beşiktaş'ın farkı kapatma çabalarına kısa sürede karşılık vererek siyah-beyazlıların üstünlük kurmasına izin vermedi. 15. dakikadan sonra Galatasaray'ın direncini kırmaya başlayan Beşiktaş, farkı 3 sayıya indirmeyi başardı. Walden ve Prepelic'in peş peşe gelen üç sayılık basketlerine Berk Uğurlu'yla karşılık vererek rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Beşiktaş, kazandığı faulleri de sayıya çevirince ilk yarının son 2 dakikasında farkı 2 sayıya (50-48) indirdi. Siyah-beyazlılar son dakika oynanırken üst üste iki hücumdan eli boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Allman ve Berk Uğurlu'nun üç sayılık basketleriyle öne geçti ve soyunma odasına 54-50 üstünlükle gitti.

ASLAN SON ÇEYREKTE KAZANDI

Galatasaray, McCormack'ın basketleriyle başladığı üçüncü çeyrekte 55-54 öne geçse de kısa sürede toparlanan Beşiktaş, Mathews'in üç sayılık basketi ve Delgado'nun pota altından ürettiği sayıyla 24. dakikada skoru 59-55 yaptı. Savunmada daha dirençli hale gelen siyah-beyazlı ekip, 6-0'lık bir seriyle son 2 dakikaya girilirken üstünlüğünü korudu. 68-64 Beşiktaş üstünlüğüyle başlayan son dakikada başka sayı olmadı ve siyah-beyazlılar final bölümüne önde girdi.

Faul atışlarından bulduğu 3 sayıyla son çeyreğe başlayan Galatasaray, farkı tek sayıya (67-68) indirdi. Delgado'nun basketine Walden'in üç sayılık basketiyle karşılık vererek skoru 70-70 yapan sarı-kırmızılılar, Bost'un pota altından bulduğu basketle üstünlüğü (72-70) ele geçirdi. Beşiktaş'ın hücumlardan boş dönüşlerini değerlendiren Galatasaray, farkı açmaya başlasa da siyah-beyazlı ekip Mathews'in üç sayılık basketi sonrası farkı 5 sayıya (79-74) indirdi. Beşiktaş, Mitchell ve Kerem'in basketleri sonrasında farkı 3 sayıya (84-81) indirse de son bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiren Galatasaray, maçı 89-83 kazandı.

SON DAKİKALARDA KAVGA ÇIKTI

Bitime yaklaşık 5 dakika kala Beşiktaş Basketbol Takımı yöneticilerinden Umut Tahir Güneş ile Galatasaraylı oyuncu Göksenin Köksal arasında yaşanan gerilimin uzun süre devam etmesinin ardından Güneş, hakemin talebiyle salondan çıkarıldı.