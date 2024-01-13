Afrika Kupası öncesi Aboubakar depremi! Kamerunlu golcü kadrodan çıkarıldı

13 Ocak 2024 14:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 14:46

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Afrika Kupası'nı kaçırabilir.

Kamerun basınında çıkan haberlere göre Aboubakar, Kamerun Milli Takımı antrenmanında ciddi bir sakatlık geçirdi.

Yıldız oyuncunun Gine ile oynanacak ilk maçta oynamaması bekleniyor.

Turnuvayı komple kapatma ihtimali olan Aboubakar'ın olası bir durumda tedavi için İstanbul'a döneceği iddia edildi.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 31 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Portekizli yeni teknik direktör Fernando Santos'un göreve başlamasından sonra Aboubakar'ın takımda kalacağı öne sürülse de Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya yakın olduğu öğrenildi.

Aboubakar ile Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya ekiplerinin ilgilendiği konuşuluyor.