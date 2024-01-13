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    Afrika Kupası öncesi Aboubakar depremi! Kamerunlu golcü kadrodan çıkarıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanarak Afrika Kupası'nda forma giyme şansını zora soktu.

    Afrika Kupası öncesi Aboubakar depremi! Kamerunlu golcü kadrodan çıkarıldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Afrika Kupası'nı kaçırabilir.

    Kamerun basınında çıkan haberlere göre Aboubakar, Kamerun Milli Takımı antrenmanında ciddi bir sakatlık geçirdi.

    Yıldız oyuncunun Gine ile oynanacak ilk maçta oynamaması bekleniyor.

    Turnuvayı komple kapatma ihtimali olan Aboubakar'ın olası bir durumda tedavi için İstanbul'a döneceği iddia edildi.

    Afrika Kupası öncesi Aboubakar depremi! Kamerunlu golcü kadrodan çıkarıldı

    ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 31 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

    Portekizli yeni teknik direktör Fernando Santos'un göreve başlamasından sonra Aboubakar'ın takımda kalacağı öne sürülse de Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya yakın olduğu öğrenildi.

    Aboubakar ile Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya ekiplerinin ilgilendiği konuşuluyor.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AboubakarBeşiktaş
    Haberler > Spor > Afrika Kupası öncesi Aboubakar depremi! Kamerunlu golcü kadrodan çıkarıldı
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